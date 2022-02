Maskenpflicht, Abstand und Hygienekonzepte : Wüst fordert vom Bund Rechtsgrundlage für „Corona-Basisschutz“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Dienstag den Kurs der Landesregierung in der Corona-Politik deutlich gemacht (Archivfoto). Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Einen Tag vor der MPK hat Ministerpräsident Hendrik Wüst Nordrhein-Westfalens Position klargestellt. Er macht sich für achtsame Öffnungen stark und fordert zugleich Klarheit vom Bund, um bewährte Schutzmaßnahmen beibehalten zu können.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert vom Bund eine Rechtsgrundlage für einen Corona-Basisschutz für die Zeit nach Auslaufen der bisherigen Maßnahmen. „Wir brauchen weiter mindestens die Möglichkeit für bewährte Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienekonzepte“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags. „Eine verantwortungsvolle Öffnungsperspektive funktioniert nur mit einem guten Basisschutz.“

Nach derzeitigem Stand laufe die Rechtsgrundlage für jede Schutzoption gemäß Infektionsschutzgesetz des Bundes am 19. März aus, sagte Wüst. Eine Lehre aus der Pandemie sei jedoch, bewährte Schutzmaßnahmen nicht auszuschließen. „In den dritten Winter der Pandemie müssen wir vorbereitet gehen. Das sind wir den Menschen schuldig“, mahnte er in einer Unterrichtung des Landtags am Tag vor der nächsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Krise.