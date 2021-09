Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW erstmals seit einem Monat wieder unter 70

Düsseldorf Zum ersten Mal seit einem Monat ist die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen wieder unter die Marke von 70 gesunken. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Zum ersten Mal seit einem Monat ist die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen wieder unter die Marke von 70 gesunken. Am Dienstag wies das Robert Koch-Institut (RKI) 69,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner aus. Am Vortag hatte der Wert noch bei 73,0 gelegen. Zuletzt hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW laut RKI am 18. August mit 64,6 unter der 70-er-Marke gelegen.