Corona-Einschränkungen NRW-Chef der Jungen Liberalen fordert „Öffentliche Entschuldigung“ von Wüst

Außerdem fordern die Jungen Liberalen die Landesregierung auf, die Protokolle von Sitzungen und Beschlüssen während der Corona-Pandemie offenzulegen. Man habe bereits eine entsprechende Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. „Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, auf welcher Basis die Entscheidungen der Landesregierung getroffen wurden", befand Alexander Steffen. Die Grundrechte in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen seien in einem noch nie dagewesenen Ausmaß eingeschränkt worden. „Spätestens heute wissen wir, dass viele Maßnahmen unverhältnismäßig waren und brauchen daher eine vollständige Aufarbeitung der Corona-Politik der Landesregierung, an der auch die FDP beteiligt war.” Schließlich regierte während der Pandemiejahre bis zur Landtagswahl im Frühjahr 2022 eine schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP.