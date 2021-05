Neue Corona-Regeln : Diese NRW-Städte öffnen jetzt Gastronomie und Handel

Zwei Frauen essen im Außenbereich eines Restaurants (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Seit dem Wochenende gibt es in zwölf NRW-Kommunen erste Erleichterungen für Gastronomen und Händler. Die Stadt Münster steuert sogar auf eine Öffnung der Innengastronomie zu. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Samstag (15. Mai) können die Menschen in sieben Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen Speisen und Getränke wieder im Freien genießen, am Sonntag kamen fünf weitere Kommunen hinzu. Möglich macht dies die neue Coronaschutzverordnung, die am Samstag in Kraft trat. Demnach darf in Kommunen, in denen die Inzidenz fünf Werktage – hierzu zählt auch der Samstag – hintereinander unter 100 lag, zwei Wochentage später wieder die Außengastronomie starten. Maßgeblich sind die tagesaktuell gemeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Nachgemeldete Fallzahlen werden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums nicht berücksichtigt.

Auch Konzerte mit 500 Zuschauern unter freiem Himmel sind in den Regionen wieder erlaubt, der Einzelhandel kann ohne Terminvergabe starten, Hotels dürfen 60 Prozent ihrer Betten belegen. Freibäder dürfen für das reine Schwimmen öffnen, die Benutzung der Liegewiesen bleibt untersagt.

All diese Möglichkeiten bestehen allerdings nur für vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen, die einen Corona-Test gemacht haben, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Diese Städte und Kreise in NRW konnten wieder öffnen:

Samstag, 15. Mai: Kreis Coesfeld, Kreis Höxter, Mülheim, Münster, Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Soest und Kreis Viersen

Sonntag, 16. Mai: Kreis Borken, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Kleve, Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Wesel

Montag, 17. Mai: Kreis Warendorf

Ende der Woche/Pfingstwochenende Nach einigen Tagen ohne weitere Öffnungen und unter der Voraussetzung, dass sich der Trend verfestigt, könnten Ende der Woche 14 Kommunen an die Reihe kommen, darunter sind unter anderem die Städte Mönchengladbach, Bottrop und Oberhausen sowie die Kreise Düren und Euskirchen. Auch Essen erwartet nicht vor Freitag Lockerungen. In anderen Kommunen, darunter auch Düsseldorf, wird frühestens am Pfingstwochenende mit der Öffnung der Außengastronomie gerechnet.

Für die Stadt Münster, die am Donnerstag (13. Mai) erstmals unter die Marke von 50 fiel, könnte es bei gleichbleibender Tendenz am Freitag (21. Mai) sogar deutlich weitgehendere Öffnungsschritte geben. In Kommunen, die fünf Werktage in Folge unter dieser Marke liegen, können auch die Gastronomen ihre Gäste in Innenräumen bewirten. Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind mit entsprechenden Konzepten gestattet. Hotels dürften ohne Kapazitätsbegrenzung öffnen, die Bürger dürften wieder ohne Test und Termin in die Geschäfte strömen. Auch die Kreise Coesfeld und Soest sind nahe an der Wocheninzidenz von 50.

Am Montag (17. Mai) lag der Inzidenzwert in NRW bei 89,9. Die Tendenz ist stark rückläufig: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor zwei Wochen noch bei 158,5 und vor einer Woche bei 128,8. Die aktuellen Inzidenzen der Städte und Kreise in NRW finden Sie hier.

(maxi/mba)