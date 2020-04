Gute Corona-Nachricht : 8500 Infizierte in NRW sind wieder gesund

Düsseldorf Erstmals nennt die Landesregierung die Zahl der Menschen, die das Coronavirus überwunden haben. Ministerpräsident Laschet stellt eine stufenweise Rückkehr zur Normalität in Aussicht.

Angesichts des positiven Trends bei der Ansteckungsgeschwindigkeit stellte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine leichte Lockerung der einschränkenden Maßnahmen in Aussicht. Die weitgehenden Grundrechtseinschränkungen müssten täglich überprüft werden, sagte er. Eine mögliche Öffnung der Schulen, des Handels und anderer Bereiche des öffentlichen Lebens werde Gegenstand einer Telefonschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Dienstag sein. Laschet warb für ein abgestimmtes Vorgehen der Länder.

Laschet erneuerte seinen Appell, an Ostern zu Hause zu bleiben und nicht etwa in die Niederlande aufzubrechen. „Sie sind dort nicht erwünscht“, sagte er. Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte für die Osterfeiertage schärfere Grenzkontrollen in Form der sogenannten Schleierfahndung an.