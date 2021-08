Vor der Bund-Länder-Runde : NRW will nicht nur auf Inzidenz blicken

Joachim Stamp (FDP), Kinder- und Familienminister und stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Am Dienstag beraten die Länderchefs mit der Kanzlerin. Die Wocheninzidenz in NRW steigt, doch Vizeministerpräsident Stamp fordert, die Zahl der Krankenhausfälle stärker zu berücksichtigen. Dem RKI kreidet er an, keinen Alternativvorschlag zu machen.