Nach Buschmanns Corona-Vorstoß Corona-Lage im NRW-Gesundheitssystem weiter angespannt

Ein Sprecher verwies darauf, dass es für die Frage der Erforderlichkeit und Rechtmäßigkeit der aktuellen Schutzmaßnahmen nicht auf eine medizinische Begriffseinordnung wie „Pandemie“ oder „Endemie“ ankommen, sondern auf die Folgen des aktuellen Infektionsgeschehens. „Aktuell berichten viele Bereiche des Gesundheitssystems von einer erheblichen Be- beziehungsweise Überlastung. Daran hat auch Corona einen Anteil, denn die Zahl der Coronainfizierten in den Krankenhäusern lag seit Mai 22 nur in den letzten beiden Oktoberwochen so hoch wie aktuell mit rund 5300 Erkrankten und sonst deutlich niedriger.“