CDU und FDP : Koalition in NRW fordert fiktiven Lohn für Kunst- und Kulturschaffende

Düsseldorf Die schwarz-gelbe Koalition im Düsseldorfer Landtag fordert von der Bundesregierung in der Pandemie mehr finanzielle Unterstützung. Solo-Selbstständige, besonders aus der Kunst- und Kulturszene, sollen monatlich mindestens 1000 Euro bekommen.

„Von der Krise in besonderem Maße betroffen sind die sogenannten Solo-Selbstständigen. Durch Schließungen sowie Absagen und Verschiebungen von bereits geplanten Veranstaltungen ist den Solo-Selbstständigen etwa in der Kunst- und Kulturszene

zum Teil bis zu 100 Prozent des Einkommens weggebrochen“, heißt es in dem Antrag, der in der kommenden Landtagssitzung eingebracht werden soll. Das gemeinsame Soforthilfe-Programm von Bund und Ländern sei zwar erfolgreich angelaufen, die Gelder dürften bisher aber nur für Betriebskosten ausgegeben werden - und nicht für den Lebensunterhalt.