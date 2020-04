Corona-Pandemie : Laschet verlangt gemeinsamen Exit-Plan aller Länder

Düsseldorf Einen Tag vor der Telefonschalte der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin hat Armin Laschet vor Alleingängen einzelner Ministerpräsidenten beim Lockern von Corona-Maßnahmen gewarnt. Über das Vorgehen in den Schulen soll erst am Donnerstag entschieden werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in groben Zügen das weitere Vorgehen seines Landes in der Corona-Krise skizziert. In der Staatskanzlei erklärte der Ministerpräsident einen Tag vor der Telefonschalte mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), es gehe nun um Optionen und Bedingungen eines Fahrplans in eine verantwortungsvolle Normalität. Laschet erklärte, er habe jedes NRW-Ministerium darum gebeten, für seinen Geschäftsbereich zu benennen, was bei einer potenziellen Öffnung jetzt oder in einer zweiten und dritten Stufe geöffnet werden könne und was für lange Zeit geschlossen bleibe.