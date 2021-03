„Notbremse light“ in NRW : Nur wenige Städte verzichten auf Öffnungen

Eine Frau geht am Corona-Test-Zentrum in der Wuppertaler Innenstadt vorbei. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Die Zahl der Kreise und kreisfreien Städte, die eigentlich die Notbremse ziehen müssten, steigt. Bis auf wenige Ausnahmen wollen die Kommunen aber die sogenannte Testoption ziehen.

Die Zahl der Kommunen, die nach der Corona-Schutzverordnung auf die strengeren Maßnahmen von Anfang März zurückfallen würden, ist am Montag noch einmal gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit lagen die Kreise Viersen und Unna sowie die Stadt Bonn mindestens drei Tag in Folge über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Viersen und Bonn wollen beide von der Testoption Gebrauch machen, wonach einschränkende Maßnahmen etwa im Handel oder bei Museen mit einem tagesaktuellen Schnelltest für Besucher weiter öffnen dürfen. Mehrere Kreise, die bereits seit Sonntag von der Notbremse betroffen sind wie Gütersloh, Steinfurt und Düren, erklärten am Montag, ebenfalls diese Testoption zu ziehen.

Damit gestatten 31 Notbremsen-Kommunen – zwei von ihnen mit einer Inzidenz über 200 – Öffnungen mit Schnelltests, vier verhängen die vorgesehenen Maßnahmen, in fünf stand eine Entscheidung am Montagabend noch aus. Mehrere Kommunen, die knapp unter der 100er-Inzidenz liegen, wie der Rhein-Kreis Neuss und Mönchengladbach erklärten, man werde die Testoption ziehen. Düsseldorf hielt sich bedeckt, sieht sich aber „im Bereich Testmöglichkeiten sehr gut aufgestellt“.

Info Auch Bayern weicht von Beschlüssen ab Öffnungen im Handel Der Freistaat Bayern will zum 12. April Click & Meet in Landkreisen und kreisfreien Städten ermöglichen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 200 liegt. Beschluss In der Vereinbarung von Bund und Ländern sucht man diese Grenze vergeblich.

Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW, sagte, wenn NRW es den Kommunen ermögliche, schon bestehende Lockerungen an Negativtests zu knüpfen, sei nachvollziehbar, dass sie diese Option auch nutzten. „Bis zu welcher Grenze diese Form der Notbremse plus Teststrategie unter welchen Bedingungen verantwortbar ist, muss die Landesregierung allerdings definieren“, forderte Dedy. „Denn wenn sich die Lage zuspitzt, kommt ein Punkt, an dem die Notbremse auch vollständig greifen muss.“

Am Vorabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Talkshow „Anne Will“ den laxen Umgang mit der Notbremse kritisiert und von einem „Verstoß gegen die Beschlüsse“ von Bund und Ländern gesprochen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte dagegen, die Vorgehensweise sei im Einklang mit den Beschlüssen erfolgt.

Laschets Koalitionspartner FDP übt dem Vernehmen nach hinter den Kulissen Druck aus, um die „Notbremse light“ in NRW möglichst weitgehend durchzusetzen. Aus informierten Kreisen verlautete, dass es sehr im Sinne der Partei sei, nach dem Tübinger Modell mithilfe von Tests auch in NRW zu mehr Lockerungen zu kommen. FDP-Fraktionschef Christof Rasche sagte, die FDP begrüße ausdrücklich die neu geschaffene Testoption der Coronaschutzverordnung. Dadurch könnten die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zumindest leicht abgefedert werden.