Corona in NRW : Urlauber müssen mit Kontrollen rechnen

Reiserückkehrer gehen zum Corona-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will stichprobenartig überprüfen lassen, ob sich Reisende an Test- und Quarantänepflichten halten. Zudem sollen sich die Bürger freiwillig vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz testen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Kurz vor dem Beginn der Sommerferien hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Urlauber aufgerufen, sich auch ohne gesetzliche Vorgabe vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz auf Corona testen zu lassen. Laumann wies gegenüber unserer Redaktion auf die bestehende Gesetzeslage bei der Einreise hin: „In Nordrhein-Westfalen gelten weiterhin die bestehenden bundeseinheitlichen Einreiseregelungen, wie beispielsweise die Testpflicht vor Abflug, aber auch die 14-tägige Pflichtquarantäne bei Rückreisen aus Virusvariantengebieten. Selbstverständlich muss jede Urlauberin und jeder Urlauber damit rechnen, dass die Einhaltung dieser Regeln auch kontrolliert wird.“

Die Einreiseverordnung des Bundes sieht insbesondere bei Einreisen aus Virusvariantengebieten eine 14-tägige Pflichtquarantäne vor. Es werde auch in den Ferien stichprobenartige Kontrollen geben, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Bei Einreisen aus Variantengebieten führe selbst ein negativer Test nicht zur Beendigung der 14-tägigen Pflichtquarantäne. Bei Einreisen aus Hochinzidenzgebieten ist demnach eine Freitestung erst nach fünf Tagen möglich. Nur bei Einreisen aus sonstigen Risikogebieten ist eine sofortige Befreiung durch einen negativen Test möglich. Zudem gelte bei allen grenzüberschreitenden Flugreisen Testpflicht vor Abflug.

Info Das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen Fälle insgesamt ⇥815.930 Neuinfektionen⇥108 Wocheninzidenz ⇥5,6 Aktuell infiziert ⇥3500 Gestorben ⇥17.123 Gestorben am Montag ⇥10 ⇥Quelle: LZG.NRW

Als Virusvariantengebiete führt das Robert-Koch-Institut etwa Großbritannien, Russland, Portugal und Brasilien. Als Hochinzidenzgebiete gelten zum Beispiel Ägypten, der Iran und Tunesien.

Für den Negativ-Nachweis darf der PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein, der Antigen-Schnelltest nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Bei Einreisen aus einem Virusvariantengebiet darf der Test maximal 24 Stunden zurückliegen.

Laumann empfahl, freiwillige Tests kurz vor Rückkehr an den Arbeitsplatz regelmäßig zu wiederholen: „Dafür haben wir die flächendeckende Teststruktur errichtet. Es ist doch so, dass jeder Test hilft, Infektionen aufzudecken und zu vermeiden.“

Unterdessen wird deutschlandweit darüber diskutiert, ob die bestehenden Regeln ausreichen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte den Bund auf, bei den Kontrollen von Reiserückkehrern aus dem Sommerurlaub strikter die Test- und Quarantänepflichten zum Schutz vor Corona zu kontrollieren. „Die Weigerung des Bundes, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, ist aus meiner Sicht nicht verständlich und ehrlich gesagt auch etwas enttäuschend“, sagte Söder. „Die Testpflichten müssen eingehalten, müssen kontrolliert werden, das gilt für Busse, für Bahnen und für Flieger“, betonte der bayerische Regierungschef. Bayern werde ein Konzept vorlegen, das auch eine umfassende Schleierfahndung vorsehe, mit der die Einhaltung der Testpflicht an den Grenzen zu Tschechien und Österreich überwacht werden soll.

„Wir haben keine Lust, dass wir im September wieder da stehen, wo wir letztes Jahr waren“, sagte Söder. Eine Warnung müsse reichen. Im vergangenen Jahr waren Reiserückkehrer als eine der Ursachen ausgemacht worden, dass die Infektionszahlen in der zweiten Welle im Herbst wieder deutlich gestiegen waren.

Kanzleramtschef Helge Braun zeigte sich offen für eine weitergehende Testpflicht für Rückkehrer. Ungeimpfte sollten sich derzeit ohnehin zweimal pro Woche testen lassen, sagte der CDU-Politiker im ZDF. „Das gilt natürlich ganz besonders für Reiserückkehrer aus aller Welt.“ Er sei zudem offen für „zusätzliche Tests, möglicherweise auch verbindlich“. Auch die Einreiseanmeldung von Reisenden aus Risikogebieten solle intensiver kontrolliert werden. Mit Blick auf die gefährlichere Delta-Variante des Virus sagte der Kanzleramtschef: „Wir müssen Delta zurückdrängen.“ Die Annahme, dass sich die Bundesregierung gegen verschärfte Regeln entschieden habe, sei ein „Riesenmissverständnis“, fügte Braun hinzu.