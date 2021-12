Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW bleibt unverändert – Lippe nun unter 500



Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bleibt unverändert. Am Freitag lag der Wert bei 250,4. Das in NRW am stärksten betroffene Gebiet ist Lippe mit einem Wert von knapp unter 500. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen stagniert. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 250,4. Am Donnerstag waren es ebenfalls 250,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen. Die Inzidenz lag nach wie vor deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 331,8.

Innerhalb eines Tages wurden in NRW 8.702 neue Fälle gemeldet. 59 Menschen starben laut RKI binnen eines Tages im Zusammenhang mit Covid-19.

Die mit 498,9 landesweit höchste Inzidenz wurde für den Kreis Lippe ausgewiesen. Es folgten Remscheid (395,5), der Kreis Gütersloh (352,8) und Wuppertal (352,1). Am niedrigsten war die Inzidenz am Donnerstag in Mönchengladbach mit 140,0 und in Münster mit 110,6.

Der Anteil der Corona-Patienten, die stationär intensiv behandelt werden müssen, liegt bei 14,37 Prozent. Die sogenannte Hospitalisierungsquote – die Anzahl der Patienten pro 100.000 Einwohner einer Region innerhalb einer Woche – liegt derzeit bei 3,78. Am Vortag lag sie noch bei 3,97.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 17. Dezember).

Kreis Lippe 498,9 Remscheid 395,5 Gütersloh 352,8 Wuppertal 352,1 Herford 337,3 Oberbergischer Kreis 333,8 Krefeld 327,1 Soest 320,6 Mettmann 315,9 Warendorf 314,0

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

