Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter auf 388

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken. Sie liegt am Mittwoch bei 388,0. Der Kreis Heinsberg hat weiterhin den höchsten Wert an Neuinfektionen. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch bei 388,0 gelegen. Eine Woche zuvor (11. Mai) hatte es noch 473,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen binnen einer Woche gegeben. Auch im Vier-Wochen-Rückblick zeigte sich bei der Inzidenz ein rückläufiger Trend: Am 20. April war die Kennziffer mit 767,0 angeben worden.

Das RKI meldete am Mittwoch 16.319 neue Infektionen und 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Experten gehen dabei seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenz (Stand: 18. Mai).

Kreis Heinsberg 797,0 Borken 609,3 Kreis Coesfeld 599,0 Steinfurt 596,4 Kreis Düren 560,5 Märkischer Kreis 551,1 Kreis Warendorf 526,6 Hochsauerlandkreis 524,6 Kreis Euskirchen 520,2 Unna 513,2

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

