Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt - Bielefeld bleibt Spitzenreiter

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken. Sie liegt am Freitag bei 510,1. Bielefeld hat weiterhin den höchsten Wert an Neuinfektionen. Ein Überblick über die Region.

Der Indikator für die Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist erneut leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen bei 510,1 - nach 519,2 am Vortag. Vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter einen Wert von 695,8 Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet. Bundesweit wurde am Freitag eine Inzidenz von 553,2 registriert.

Das RKI meldete in NRW binnen 24 Stunden 17.399 neue Infektionen und 37 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Der Anteil der mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegten Intensivbetten wurde vom Landeszentrum für Gesundheit (LZG) mit 5,03 Prozent angegeben. In den 53 Städten und Kreisen bleibt die Corona-Lage sehr unterschiedlich. Die Spanne liegt zwischen 938,5 für Bielefeld und 260,7 in Duisburg.

Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenz (6.Mai).

Bielefeld 938,5 Heinsberg 897,6 Steinfurt 848,7 Kreis Coesfeld 807,4 Kreis Warendorf 745,1 Hochsauerlandkreis 706,9 Kreis Minden-Lübbecke 701,6 Siegen-Wittgenstein 691,1 Borken 670,1 Münster 660,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

