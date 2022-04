Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter – Wert bei 695,8

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken. Sie liegt am Freitag bei 695,8. Der Kreis Borken und Münster haben die höchsten Werte an Neuinfektionen. Ein Überblick über die Region.

Die Gesundheitsämter in NRW haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 20.084 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Freitag bezifferte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 695,8 - etwas niedriger als der Bundeswert von 758,5 ausfiel.

Am Donnerstag hatte die Kennziffer in NRW bei 757,2 gelegen. Und vor einer Woche waren 707,0 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden.

Am Freitag wurden zusätzliche 67 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert.

Die höchste Inzidenz hatte der Kreis Borken mit 1306,5, gefolgt von Münster mit 1202,9 und dem Kreis Coesfeld mit 1112,3. Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 496,2 und die Landeshauptstadt Düsseldorf auf 638,8. Am untersten Ende der Skala standen Duisburg mit 364,4 und Oberhausen mit einem Wert von 342,1.

Das sind die zehn Städte und Kreise mit der höchsten Inzidenz in NRW (Stand 29. April):

Kreis Borken 1306,5 Münster 1202,9 Kreis Coesfeld 1112,3 Kreis Warendorf 1074,2 Bielefeld 1042,9 Hochsauerlandkreis 999,5 Kreis Siegen-Wittgenstein 993,9 Kreis Minden-Lübbecke 927,3 Kreis Paderborn 884,4 Kreis Heinsberg 838,7

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

