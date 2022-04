Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter – Wert bei 650,3

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken. Sie liegt am Samstag bei 650,3. Münster und der Kreis Coesfeld haben die höchsten Werte an Neuinfektionen. Ein Überblick über die Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gesundheitsämter in NRW haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 16.599 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind 10.992 Fälle weniger als am vergangenen Samstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 27.591 Neuinfektionen. Am Samstag bezifferte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 650,3. Der mittelfristige Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.

Am Samstag wurden zusätzliche 36 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert. 17.712 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

Die höchste Inzidenz hatte die Stadt Münster mit 1151,7. Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 475,9 und die Landeshauptstadt Düsseldorf auf 599,8. Am untersten Ende der Skala standen Duisburg mit 336,2 und Oberhausen mit einem Wert von 304,4.

Das sind die zehn Städte und Kreise mit der höchsten Inzidenz in NRW (Stand 30. April):

Münster 1151,7 Kreis Coesfeld 1051,1 Kreis Borken 1036,6 Bielefeld 1012,6 Kreis Warendorf 962,8 Hochsauerlandkreis 887,9 Kreis Minden-Lübbecke 885,0 Kreis Steinfurt 881,1 Kreis Siegen-Wittgenstein 840,7 Kreis Paderborn 822,2

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/mro/bora/kar/ldi/kag)