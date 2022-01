Debatte im Landtag : Schulministerin verteidigt Corona-Testsystem an Schulen in NRW

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag im NRW-Landtag. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Trotz der jüngsten Einschränkungen ist das Corona-Testsystem an den NRW-Schulen laut Landesregierung nicht zusammengebrochen. NRW habe sein „Vorzeigemodell“ aber wegen beschränkter Laborkapazitäten nicht aufrecht halten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Solche Behauptungen seien „grober Unfug“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Die Ministerin bat aber um Verständnis für die kurzfristigen Änderungen und drückte ihr Bedauern darüber aus. Sie habe gewusst, dass das Unmut bei Eltern und Lehrern auslösen würde, habe das aber in Kauf nehmen müssen.

Grundschüler müssen jetzt nach einem positiven PCR-Pool-Test in ihrer Klasse am nächsten Tag nur noch mit einem einzelnen Schnelltest nachgetestet werden. Zuvor war auch die Nachtestung durch eine Rückstellprobe mit einem als genauer geltenden PCR-Test erfolgt. Die Änderung war Eltern und Schulen erst am späten Dienstagabend bekannt gegeben worden.

NRW habe sein „Vorzeigemodell“ mit den PCR-Lolli-Tests plus Rückstellprobe angesichts beschränkter Laborkapazitäten nicht aufrechterhalten können, nachdem der Bundesgesundheitsminister eine Konzentration der PCR-Tests auf besonders schutzwürdige Personengruppen angestoßen habe, erklärte Gebauer.

Die SPD forderte im Landtag, die Corona-Teststrategie anzupassen. „Am besten wäre es natürlich, die PCR-Einzeltests auszuweiten und zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, keine Frage“, sagte Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD. „Wenn das nicht geht, ist aber auch deutlich, dass nun die Einzeltestungen von den Schulen nach Hause verlagert werden müssen.“

Mann könne den Lehrkräften nicht zumuten, alle Kinder selber in der Schule zu testen, in dem Wissen, dass mindestens ein Kind positiv ist, sagte Ott. „Das ist ein bisschen wie Roulettespiel.“ Eine mögliche Alternative sei es, die Kommunen um Hilfe zu bitten und die Schüler vor Unterrichtsbeginn in Testzentren zu testen. Denkbar sei auch ein komplettes Aussetzen der PCR-Pool-Tests an Grundschulen und die Umstellung auf Schnelltests, wie sie bereits in weiterführenden Schulen genutzt werden, sagte Ott. „Das ist nicht die beste Lösung für die kleineren Kinder, aber es wäre wenigstens eine Lösung.“

(top/dpa)