Corona-Pandemie in Schulen und Kitas : Falsche Prioritäten – auch nach zwei Jahren noch

Duisburger Schüler sitzen in dicken Winterjacken am offenen Fenster. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Meinung Düsseldorf In Schulen und Kitas in NRW grassiert das Virus wie an kaum einem Ort sonst. Immer mehr Schulen schränken bereits den Präsenzunterricht wieder ein – weil Lehrer fehlen. Das hätte so nicht kommen müssen.