Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur : „Das Land muss Mobilität in Beruf und Freizeit einschränken“

Mona Neubaur, Grünen-Landeschefin von NRW und designierte Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2022. Foto: B90/Grüne NRW

Interview Düsseldorf Am Freitag will sich Mona Neubaur das Votum des Grünen-Landesparteitags in Siegen für ihre Spitzenkandidatur holen. Im Gespräch mit unserer Redaktion rechnet sie mit der Corona-Politik der Landesregierung ab und verrät, wie groß ihr Respekt vor der neuen Aufgabe ist.