Corona-Pandemie in NRW : Laumann erwägt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte bei Zuspitzung der Lage

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann lehnt zwar eine Impfpflicht kategorisch ab, sollte sich die Situation in den Krankenhäusern aber zuspitzen, müsse man über Verschärfungen für Ungeimpfte diskutieren.

Wenn man dann zu Kontaktbeschränkungen kommen wollte, wäre das erst einmal eine für ungeimpfte Menschen, so der Gesundheitsminister. „Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen.“ Die Juristen in seinem Hause seien der Auffassung, dass man auch verfassungsrechtlich geimpfte Menschen in der Frage der Freiheitseinschränkungen nicht genauso behandeln könne wie ungeimpfte Menschen. „Und von daher will ich hoffen, dass uns dieses Problem erspart bleibt. Ich bin da auch sehr optimistisch“, so der Minister.