Stufenweise Einstellung : Nordrhein-Westfalen schafft die Corona-Tests in Kitas komplett ab

Ein Kind mit Corona-Test (Symbolbild). Das Land will die Förderung der anlasslosen Testungen bis nach Ostern komplett einstellen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Nach Ostern ist Schluss mit anlasslosen Corona-Testungen in Kitas. Das hat Familienminister Joachim Stamp (FDP) mitgeteilt. Die besonders sicheren PCR-Pooltests gibt es schon ab Anfang April nicht mehr – trotz derzeit galoppierender Inzidenzen.

Das Land Nordrhein-Westfalen lässt die regelmäßigen Corona-Testungen in den Kitas auslaufen. Das teilte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag mit. Demnach wird das Land in einem ersten Schritt ab dem 3. April keine Förderung von PCR-Pooltests mehr leisten. Bis Ostern sollen alle Kommunen stattdessen noch Antigen-Schnelltests erhalten. Nach Ostern ist auch damit Schluss: Dann wird das Test-Verfahren des Landes für die Kitas komplett beendet.

Diese Entscheidung ist erfolgt, obwohl sich die Corona-Infektionszahlen sowohl bei Kita-Kindern als auch beim Personal im Februar ungebremst weiter in die Höhe geschraubt haben. Minister Joachim Stamp begründete das damit, dass man über das weitere Vorgehen im intensiven Austausch mit der Wissenschaft und Kinderärzten stehe. Und von dieser Seite gebe es „den dringenden Hinweis darauf, dass wir aus den anlasslosen Testungen in der Kindertagesbetreuung aussteigen sollen“, so der Minister wörtlich.