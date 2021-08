NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer : „Es wird definitiv keine Impfpflicht für Schüler geben“

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Foto: dpa/David Young

Interview Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer schließt eine Impfpflicht für Schüler und Lehrer aus, will aber in Erfahrung bringen, wie viele Pädagogen schon geimpft sind. Im Gespräch erklärt sie, wie sie den Präsenzunterricht trotz steigender Infektionszahlen aufrechterhalten will.