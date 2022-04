Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter an – Wert bei 777,7

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter an – Wert bei 777,7

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz weiter angestiegen und liegt am Samstag bei 777,7. Den höchsten Wert verzeichnet weiterhin der Kreis Coesfeld. Ein Überblick über die Region.

In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz wie an den Vortagen gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 777,7 Infektionen registriert, am Vortag betrug die Inzidenz 707. Der bundesweite Wert war am Samstag 821,7. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen unvollständig sind und noch Nachmeldungen erfolgen.