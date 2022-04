Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt wieder leicht auf 676

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz wieder leicht gestiegen auf 676. Zudem sind 69 weitere Todesfälle gemeldet worden. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 676,0 Infektionen verzeichnet. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 670 gelegen und vor einer Woche bei 944,9. Bundesweit wurde am Mittwoch ein Wert von 688,3 verzeichnet.

Seit Dienstag wurden in NRW 35.139 Neuinfektionen und 69 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Über die Ostertage war die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland gesunken. Das RKI hatte aber auf die Möglichkeit hingewiesen, dass wegen der Feiertage und der Ferien nicht alle Neuinfektionen erfasst würden.

Die höchste Corona-Inzidenz gab es in NRW weiterhin im Kreis Coesfeld (1397,7) und in Bielefeld (1253,3). Am niedrigsten war der Wert im Rhein-Sieg-Kreis (289,7) und in Gelsenkirchen (361,2).

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit am Mittwoch (00.00 Uhr) bei 4,51. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Vergangene Woche hatte dieser Wert noch zeitweise weit über 7 gelegen. Mit Stand Dienstag (19.4.) lagen 4142 Covid-19-Patienten in NRW-Krankenhäusern, davon 381 auf Intensivstationen.

Das sind die zehn Städte und Kreise mit der höchsten Inzidenz in NRW (Stand 20. April):

Kreis Coesfeld 1397,7 Bielefeld 1253,3 Kreis Minden-Lübbecke 1173,5 Kreis Borken 1159,7 Kreis Warendorf 1101,6 Kreis Steinfurt 1072,3 Münster 916,2 Kreis Herford 870,1 Kreis Gütersloh 847,5 Kreis Paderborn 809,5

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

