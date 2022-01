Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter – Wuppertal kratzt an der 1000

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter – Wuppertal kratzt an der 1000

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter stark. Am Mittwoch liegt sie bei 573,2. Wuppertal liegt mit 994,4 knapp unter der Marke von 1000. Ein Überblick über die Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder stark gestiegen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner am Mittwoch bei 573,2 nach 543,7 am Vortag. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden 22.771 Neuinfektionen. 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen hinzu.