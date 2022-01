Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter – höchste Werte in Wuppertal

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter. Am Samstag lag sie bei 470,2. Die höchsten Werte hat Wuppertal mit 735,2. Ein Überblick über die Region.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 17.815 Neuinfektionen gezählt. Das sind 6308 Fälle mehr als noch am vergangenen Samstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 11.507 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 21 neue Todesfälle gemeldet, 5242 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 84.288 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 470,2 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 64.655 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 360,7 entspricht.

Das in NRW am stärksten betroffene Gebiet ist Wuppertal. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 735,2 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Region mit den wenigsten Infektionen ist Recklinghausen, hier liegt die Inzidenz bei 252,9.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Regionen (Stand 15. Januar):

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora/kar/ldi)