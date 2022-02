Corona-Pandemie in NRW : Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich an – Wert liegt bei 1525,7

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder stark gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 1525,7. Ein Überblick über die Entwicklung der Pandemie in der Region.

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Donnerstag bei 1525,7. Am Mittwoch war der Wert noch mit 1483,9 auf einem stagnierenden Niveau angegeben worden.

Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 57.701 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu. Zudem wurden 51 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Die höchsten Neuinfektionsraten verzeichneten der Kreis Düren (2489,3) und Remscheid (2433,7), die beide über der Schwelle von 2400 lagen. Den niedrigsten Wert in NRW gab das RKI für Mülheim an der Ruhr an (464,5).

Die zehn Städte/Kreise mit den höchsten Inzidenzen (Stand: 10. Februar):

Kreis Düren 2489,3 Remscheid 2433,7 Hochsauerlandkreis 2378,9 Solingen 2234,4 Kreis Borken 2110,5 Märkischer Kreis 2088,3 Herne 2072,1 Kreis Minden-Lübbecke 2019,9 Hagen 1987,9 Hamm 1888,1

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen, unter anderem weil derzeit Meldungen über Neuinfektionen verzögert einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora/kar/ldi)