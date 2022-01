Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW fast bei 500 – höchster Wert in Wuppertal

Corona-Inzidenz in NRW fast bei 500 – höchster Wert in Wuppertal

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter. Am Sonntag lag sie bei 489,0. Die höchsten Werte hat Wuppertal mit 787,0. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag (16. Januar) für Nordrhein-Westfalen einen Wert von 489,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - ein Plus von 18,8 Punkten im Vergleich zum Vortag. Die Hospitalisierungsrate sinkt auf 3,04.