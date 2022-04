Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht - Münster Spitzenreiter

Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht - Münster Spitzenreiter

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz leicht gesunken - sie lag am Sonntag bei 772,4. Den höchsten Wert verzeichnet die Stadt Münster. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 772,4 Infektionen registriert, am Vortag waren es 777,7 neue Fälle. Bundesweit fiel der Wert mit 807 etwas höher aus.