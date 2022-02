Entwicklung der Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt auf 1359,9 – fünf Städte unter 1000

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist erneut leicht gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 1359,9. Solingen hat weiterhin mit Abstand die höchste Inzidenz. Fünf Städte liegen bereits unter der Marke von 1000. Ein Überblick über die Entwicklung der Pandemie in der Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 1359,9 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1395,5 gelegen, tags zuvor bei 1437,1.

Landesweit kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden knapp 45 000 (44 832) Neuinfektionen hinzu, 83 Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

NRW-Spitzenreiter bei den Inzidenzen bleibt mit großem Abstand Solingen mit 2549,7 (Vortag 2582,4). Fünf der 53 NRW-Kommunen verzeichnen Inzidenzwerte unter 1000. Am besten sah es am Freitag in Mönchengladbach mit 831,8 aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) von 6,16 (Donnerstag) auf nun 6,40. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Mit Stand vom Donnerstag lagen laut LZG 5103 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in NRW-Krankenhäusern. 552 Personen davon wurden intensivmedizinisch versorgt, 293 mit Beatmung. 369 Intensiv-Betten (Vortag 383) mit Beatmung standen landesweit noch zur Verfügung.

Die zehn Städte/Kreise mit den höchsten Inzidenzen (Stand: 18. Februar):

Solingen 2549,7 Kreis Mettmann 1927,6 Kreis Borken 1923,6 Kreis Minden-Lübbecke 1854,8 Kreis Euskirchen 1809,5 Kreis Unna 1800,2 Kreis Siegen-Wittgenstein 1754,7 Märkischer Kreis 1692,8 Remscheid 1615,9 Oberbergischer Kreis 1612,1

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen, unter anderem weil derzeit Meldungen über Neuinfektionen verzögert einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

