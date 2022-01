Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW nähert sich bundesweitem Wert

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in NRW ist erneut deutlich gestiegen. Mit 543,7 lag sie am Dienstag nur noch knapp unter dem bundesweiten Wert von 553,2. Die höchste Inzidenz verzeichnet Wuppertal. Ein Überblick über die Region.

