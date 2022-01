Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW klettert weiter nach oben – Wuppertal über 700

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter. Von Donnerstag auf Freitag sprang der Wert von 416,7 auf 441,6. In Wuppertal liegt der Wert über 700. Ein Überblick über die Region.

Bundesweit überschritt die Zahl der übermittelten Corona-Neuinfektionen am Freitag erstmals die Schwelle von 90.000 Fällen. In NRW lag die Zahl der Neuinfektionen mit 17.256 Fällen um 20 höher als am Vortag. 23 Menschen starben in diesem Zeitraum an oder mit Covid-19.