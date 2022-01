Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 416,7

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter. Am Donnerstag liegt der Wert bei 416,7. Wuppertal, Düsseldorf und Solingen haben die höchsten Inzidenzen. Ein Überblick über die Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen geht weiter in die Höhe. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 416,7 nach 395,7 am Vortag. Bundesweit betrug der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche 427,7.

In NRW wurden innerhalb von 24 Stunden 17 236 neue Corona-Fälle registriert. 23 Menschen starben in diesem Zeitraum an oder mit Covid-19. Die höchste Inzidenz hat Wuppertal mit 693,8, dahinter die Landeshauptstadt Düsseldorf (692,3) und Solingen (644,5). Am anderen Ende der Tabelle steht der Rhein-Kreis Neuss mit einem Wert von 218,4.

Das NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) meldete am Donnerstag eine Hospitalisierungsrate von 3,02. Diese gibt die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner und Woche an. Der Anteil der Covid-Patienten in den Intensivbetten wurde mit 8,42 Prozent angegeben.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Regionen (Stand 13. Januar):

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora/kar/ldi)