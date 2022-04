Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 922,7

Düsseldorf Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Am Freitag liegt sie bei 922,7. Ein Überblick über die Region.

In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz leicht gestiegen. Die Inzidenz liegt nun bei 922,7 (Vortag: 920,6). Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag wurden 31.955 Neuinfektionen gezählt. Das sind 1976 Fälle weniger als am vergangenen Freitag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 33.931 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 36 neue Todesfälle gemeldet, 36.581 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 165.391 neue Fälle gemeldet. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 194.744 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 1086,4 entspricht. Der mittelfristige Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.