Corona-Pandemie in NRW : Inzidenz in NRW leicht rückläufig – Solingen mit höchstem Wert

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Samstag bei 1524,5. Ein Überblick über die Entwicklung der Pandemie in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das RKI meldet für Sonntag 28.141 Corona-Neuinfektionen in NRW. Die Inzidenz beträgt nun 1524,5, was einen weiteren kleinen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt (1537,5).

NRW-weit wurden 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Die höchste Neuinfektionsrate in NRW verzeichnete das RKI für Solingen mit einer Inzidenz von 2196,1. Es folgen Remscheid und Viersen. Den niedrigsten Wert hat nach wie vor Mülheim an der Ruhr mit 686,9.

Die zehn Städte/Kreise mit den höchsten Inzidenzen (Stand: 13. Februar):

Solingen 2196,1 Remscheid 2147,7 Viersen 2098,2 Hochsauerlandkreis 2070,8 Kreis Borken 2052,2 Unna 2042,8 Siegen-Wittgenstein 1982,6 Märkischer Kreis 1936,8 Kreis Minden-Lübbecke 1925,1 Hagen 1801,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen, unter anderem weil derzeit Meldungen über Neuinfektionen verzögert einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora/kar/ldi)