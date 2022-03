Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW fällt unter die 1000er-Marke

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in NRW weiterhin rückläufig. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Mittwoch unter die 1000-er Marke. Die niedrigsten Werte hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen, Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen unter die Marke von 1000 gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies sie am Mittwoch mit einem Wert von 981 aus. Am Dienstag hatte die Pandemie-Kennziffer in NRW noch bei 1026,6 gelegen, am Montag bei 1076,5. Binnen 24 Stunden kamen demnach 33.754 neue Corona-Fälle hinzu. 64 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten weiterhin die Kreise Minden-Lübbecke (1882,6) und Borken (1568,7). Die niedrigsten Werte im Bundesland hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen (539,7), Duisburg (558,6) und Mülheim an der Ruhr (560,5).



Die zehn Städte/Kreise mit den höchsten Inzidenzen (Stand: 2. März):

Minden-Lübbecke 1882,6 Borken 1568,7 Mettmann 1472,8 Höxter 1328,3 Siegen-Wittgenstein 1318,4 Gütersloh 1297,4 Leverkusen 1244,6 Solingen 1228,7 Lippe 1220,9 Düren 1212,6 Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen, unter anderem weil derzeit Meldungen über Neuinfektionen verzögert einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

