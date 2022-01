Corona-Pandemie : Inzidenz steigt rasant in NRW auf 867,5 – 18 Städte und Kreise über 1000

Düsseldorf Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen kennt in Nordrhein-Westfalen seit mehr als drei Wochen nur eine Richtung: Nach oben. Inzwischen gibt 18 Städte und Kreise mit einer Inzidenz von über 1000. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen erneut stark gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte am Dienstag im bevölkerungsreichsten Bundesland 867,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Montag hatte der Wert noch bei 789,5 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden 33.037 Neuinfektionen und 39 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.