Corona-Pandemie : Inzidenz steigt in NRW auf 789,5 – 13 Städte und Kreise über 1000

Düsseldorf Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen kennt in Nordrhein-Westfalen seit mehr als drei Wochen nur eine Richtung: Nach oben. Inzwischen gibt drei Städte und Kreise mit einer Inzidenz von über 1000. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen erneut deutlich gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte am Montag im bevölkerungsreichsten Bundesland 789,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonntag lag der Wert für das Bundesland bei 748, am Montag vor einer Woche bei 504,8. Die Corona-Inzidenz in NRW liegt weiter unter dem bundesweiten Wert von 840,3.