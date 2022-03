Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter - Köln weiter Spitzenreiter

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm Infos Das müssen Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wissen

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 1277,4. Den höchsten Wert gibt es in Köln mit 2695,8. Ein Überblick über die Region.

Am Dienstag hatte es noch 1232,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gegeben. Bundesweit lag die Kennziffer am Mittwoch bei 1319,0. In NRW kamen innerhalb eines Tages 42 231 neue Fälle hinzu und 44 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Unter den Städten und Kreisen lag Köln weiterhin an der Spitze - mit einer weiter gestiegenen Inzidenz von 2695,8. Es folgten die Kreise Euskirchen (2209,8) und Borken (2043,3). Am unteren Ende befanden sich Essen mit einer Inzidenz von 673,2 sowie Oberhausen (658,0) und Unna mit 571,6 am Mittwoch.

In NRW wurden zudem 4595 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, allerdings Stand Dienstag. Die Landesregierung meldete 457 Patienten auf der Intensivstation, von denen 206 beatmet werden mussten.

Die zehn Städte/Kreise mit den höchsten Inzidenzen (Stand: 9. März):

Köln 2695,8 Euskirchen 2209,8 Borken 2043,3 Rhein-Erft-Kreis 1992,5 Düren 1890,7 Leverkusen 1876,1 Bonn 1675,8 Coesfeld 1661,9 Höxter 1649,6 Hochsauerlandkreis 1520,3



Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen, unter anderem weil derzeit Meldungen über Neuinfektionen verzögert einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

