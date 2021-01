Nach Bayerns Vorstoß : NRW prüft FFP2-Maskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel

München In Bayern muss ab der kommenden Woche im Nahverkehr und Einzelhandel eine FFP2-Maske getragen werden. In der NRW-Landesregierung wird überlegt, dem Vorschlag zu folgen. Gesundheitsminister Laumann ist vorsichtig.

In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, die „normalen Community-Masken“ seien in der Corona-Pandemie zum Schutz der anderen. FFP2-Masken schützen auch den Träger selbst. Ziel sei, die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr und im Handel zu verbessern.