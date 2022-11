Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie Experten sehen Schulen als Schlüssel zur Krisenbewältigung

Immer wieder betonten die Fachleute gegenüber der Politik, dass es mehr Vernetzung geben müsse: den Blick über den Tellerrand einzelner Institutionen hinaus. „Jugendarbeit und Schule müssen in die Lage versetzt werden, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten“, sagte Max Holzer, Vorsitzender des Landesjugendrings NRW. Vielfach hätten junge Leute während Corona digitale schulische Angebote nicht mal wahrnehmen können, hätten sie es nicht in Jugendeinrichtungen tun können. Und nun sei durch die Corona-Schließungen die Landschaft der Jugendarbeit „erodiert“: „Wir haben zwei Jahre an ehrenamtlichen jungen Menschen verloren, die nicht die Erfahrung gemacht haben, im Sommerlager älter zu werden.“