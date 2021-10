Entwicklung der Pandemie : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter: Am Freitag liegt der Wert bei 54,2 und damit nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Samstagmorgen mit 54,2 an. Am Freitag waren 57,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert worden - vor einer Woche lag der Wer noch bei 64,1.

Die Gesundheitsämter meldeten in NRW innerhalb von 24 Stunden 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 1423 Neuinfektionen. Am höchsten lag der Inzidenzwert nach wie vor in Hagen mit 137,3, am niedrigsten war er im Kreis Coesfeld mit 16,8.

Neben der Inzidenz gelten die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und die Auslastung der Intensivbetten als weitere wichtige Kennziffern der Pandemie. Nach Angaben der Landesregierung lag die Hospitalisierungsinzidenz am Freitagmorgen bei 1,49. Der Anteil Coronapatienten an den in NRW behandelten Intensivpatienten lag bei 6,09 Prozent.

Das sind die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten (Stand 30. September):

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora)