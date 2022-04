Entwicklung der Pandemie : Corona-Zahlen in NRW sinken weiter - das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter auf hohem Niveau, sinkt aber erneut leicht. Ein Kreis liegt noch über einer Inzidenz von 2000. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1073,5 (bundesweit: 1251,3) an. Gleichzeitig wurden auch 45 neue Todesfälle gemeldet. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 37.092 Neuinfektionen gezählt. Das sind 10.876 Fälle weniger als am vergangenen Donnerstag gemeldet wurden.