Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW nähert sich Bundesschnitt weiter an

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken: Am Donnerstag liegt der Wert bei 64,0 und damit nur knapp über dem Bundesdurchschnitt. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Neuinfektionsrate ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag 64,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – nach 65,2 am Mittwoch und 69,0 am Dienstag. Damit näherte sich NRW dem bundesweiten Durchschnitt von 63,1 weitgehend an.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland verzeichnete das RKI binnen eines Tages 17 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es wurden 2179 neue Infektionen registriert. Die höchsten Inzidenzwerte verzeichneten die Kreise Lippe (168,6) und Minden-Lübbecke (132,1) sowie Leverkusen (114,7) und Hagen (114,5). Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 66,2, für die Landeshauptstadt Düsseldorf nannte das RKI einen Wert von 89,2.

Bei der Bekämpfung der Pandemie gelten neben der Inzidenz weitere Faktoren als zentral: So berücksichtigt die aktuelle Corona-Schutzverordnung für NRW auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und die Auslastung der Intensivbetten. Nach Angaben des Landeszentrum für Gesundheit lagen in NRW mit Stand vom 22. September 1151 Covid-19-Patienten im Krankenhaus. Von ihnen wurden 402 auf der Intensivstation behandelt, darunter war bei 261 Patienten eine Beatmung erforderlich.

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/bora)