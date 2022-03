Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht

Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW ist leicht rückläufig. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 1349,8. Düren hat die schlechtesten werte in NRW, Köln belegt den zweiten Platz. Ein Überblick über die Region.

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Inzidenz am Montag mit 1349,8 an. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 1394 gelegen. Bundesweit lag der Wert am Montag bei 1543,0 und damit etwas höher als am Sonntag (1527). Den Behörden wurden in NRW keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Sonntag bei 2525,0 gelegen hatte, wurde er am Montag mit 2233,4 angegeben. Noch höher war die Inzidenz in NRW nur im Landkreis Düren mit 2367,1. Die geringste Inzidenz hatte Gelsenkirchen mit 702,8.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Montag bei 7,5. Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen.

Die zehn Städte/Kreise mit den höchsten Inzidenzen (Stand: 14. März):

Düren 2367,1 Köln 2233,4 Euskirchen 2204,2 Borken 2060,0 Coesfeld 1985,8 Leverkusen 1907,8 Rhein-Erft-Kreis 1893,5 Minden-Lübbecke 1778,1 Höxter 1771,3 Bonn 1702,8



Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen, unter anderem weil derzeit Meldungen über Neuinfektionen verzögert einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

