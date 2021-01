Corona-Pandemie in NRW : Angst vor Ansteckung bei Zeugnisvergabe

Eltern sind besorgt über das Infektionsrisiko beim Abholen von Halbjahreszeugnissen in den Schulen, vor allem durch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Der Elternverband befürchtet ein hohes Risiko beim Abholen der Halbjahresabschlüsse am Freitag, wenn hunderte Schüler mit Bussen und Bahnen anreisen. Die Schulministerin hält die Sorge für unberechtigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Eltern in Nordrhein-Westfalen sind zunehmend besorgt über das Infektionsrisiko beim Abholen von Halbjahreszeugnissen in den Schulen am Freitag. „Aus Dortmund und Waltrop melden Eltern, dass massenhaft Schüler den Schulweg antreten müssen, nur um ein Blatt Papier entgegenzunehmen, das für die meisten von ihnen nur geringfügige Bedeutung hat“, sagte Regine Schwarzhoff, stellvertretende Vorsitzende des Elternvereins NRW, unserer Redaktion.

Trotz Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sei die zum Teil lange Reise, besonders in ländlicheren Gebieten, eine überflüssige Gefährdung – für ganze Familien. „Warum wird nicht für alle Schulen eine Zustellung durch die Post angeordnet?“, kritisierte Schwarzhoff. Der Elternverband appellierte an die Vernunft der Verantwortlichen in den Schulen: „Ersparen Sie den Schülern und Familien dieses unnötige Risiko und verschicken Sie die Zeugnisse per Post oder gesicherte E-Mail!“.

Das Schulministerium hatte den Schulen freigestellt, ob sie die Halbjahreszeugnisse diese Woche per Post oder per Mail verschicken. Oder ob die Kinder und Jugendlichen ihre Zeugnisse persönlich in der Schule abholen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass die Schulen die Zeugnisvergabe so organisieren, dass die erforderlichen Abstände eingehalten würden.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Foto: dpa/Federico Gambarini

Doch die Kritik des Elternvereins geht noch weiter: Die ehrenamtlichen Vertreter monieren, dass die Ministerin die entscheidende Videokonferenz zur Frage, wie es in den Schulen im Februar weitergeht, auf Sonntagmittag legte. „Das ist familienfeindlich“, so Schwarzhoff.

Alle Schüler in Nordrhein-Westfalen bleiben mindestens bis zum 12. Februar im Distanzunterricht. Auch für Grundschüler und Abschlussklassen gebe es anders als in anderen Bundesländern keine Ausnahmen, sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf.

Einzig für bestimmte Abschlussklassen an Berufskollegs soll Präsenzunterricht wie bisher möglich sein. Auch die Notbetreuung findet für die Klassen 1 bis 6 weiterhin statt. Zwar habe sich das Infektionsgeschehen beruhigt, so Gebauer. Andererseits sei noch nicht einzuschätzen, inwieweit sich die Virus-Mutationen ausbreiteten: „In dieser Situation wollen wir weiterhin wachsam sein, und die Schulen müssen einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten“.

NRW setzt damit den Bund-Länder-Beschluss der vergangenen Woche strikter um als einige andere Bundesländer, in denen die Abschlussklassen oder die Jüngsten bereits vom 1. Februar an wieder zeitweise in den Schulen unterrichtet werden sollen.

Zur Begründung sagte Gebauer, der Distanzunterricht funktioniere grundsätzlich gut, wie die Bildungsverbände und die Schulaufsicht signalisiert hätten. Wo es noch Probleme gebe, werde das Schulministerium nachfassen, versprach sie. Die Frage der Ausnahmeregelungen sei in den siebenstündigen Gesprächen mit den Vertretern der Bildungsverbände am Sonntag intensiv erörtert worden, dann aber wegen der guten Qualität des Distanzunterrichts verworfen worden.

Die Einschätzung der Ministerin und der Verbände deckt sich nicht mit den Erfahrungen vieler Eltern, die unsere Redaktion erreichen. In einem offenen Brief einer Mutter an die Ministerin heißt es etwa, Grundschülern werde nicht Distanzunterricht, sondern ein Selbststudium abverlangt.

Lehrerverbände hingegen begrüßten die Entscheidung, den Distanzunterricht in NRW für alle Schüler bis zum 12. Februar fortzusetzen. Stefan Behlau, Landeschef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) bezeichnete dies als „harte aber richtige Entscheidung“. Niemand profitiere von einer vorzeitigen Öffnung, wenn wenige Tage später die Schulen wieder schließen müssten. Um das Ziel eines kontinuierlicheren Schullebens wieder zu erreichen, gelte es, diese Maßnahmen zu ertragen.

Die Landesvorsitzende der Pädagogengewerkschaft GEW, Maike Finnern, sagte: „Wir müssen weiter auf Nummer sicher gehen, trotz aller Belastungen.“ Nun komme es aber darauf an, wie es ab dem 15. Februar weitergehe. Die Schulen brauchten Regelungen, die bis zu den Osterferien gelten. Die einzelnen Schulen sollten vor Ort Freiheiten bekommen, für sie passende Modelle „auch wirklich umzusetzen“.

Wie es nach dem 15. Februar weitergeht, blieb am Dienstag noch offen. „Wir denken über verschiedenste Modelle nach“, sagte die Schulministerin. Darunter seien auch Wechselmodelle, bei denen Kinder und Jugendliche nur tage- oder wochenweise zur Schule gehen. Zu klären ist ebenfalls, ob das Wiederholen einer Klasse in diesem Schuljahr ausgesetzt bleibt. Auch die genauen Prüfungsbedingungen für das Abitur und die Mittleren Abschlüsse will Gebauer noch mit den Verbänden besprechen.

(kib)