Pandemie in NRW : Steuerzahlerbund für zügige Tilgung des Corona-Hilfspakets

Düsseldorf Das Land verteidigt den langen Rückführungszeitraum von 50 Jahren für das Corona-Sondervermögen. Der Bund der Steuerzahler NRW weist auf die möglichen Gefahren einer neuen Krise und steigender Zinsen hin.

Zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie hat das Land NRW Ende März ein 25 Milliarden Euro schweres Rettungspaket auf den Weg gebracht. Nun regt sich Kritik an dem langen Zeitraum, den NRW sich für die Tilgung genommen hat. „Die 50 Jahre sind uns eindeutig zu lang“, sagte Rik Steinheuer, Chef des Bundes der Steuerzahler NRW. Die Zeitspanne hätte seiner Ansicht nach maximal eine Generation dauern dürfen – also 20 bis 25 Jahre. „Im Ländervergleich, auch was die Flächenländer anbelangt, handelt NRW absolut unambitioniert.“ Die Strategie der Landesregierung sei extrem riskant, so Steinheuer, weil es wohl nicht 50 Jahre bis zur nächsten großen Krise dauern wird. „Nehmen Sie allein die Finanzkrise, die nur zehn Jahre zurückliegt. Zudem werden auch die Zinsen nicht dauerhaft auf dem historisch niedrigen Niveau liegen.“