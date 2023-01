Probleme im Homeoffice Corona-Ende erhöht Grenzverkehr

Angesichts der sich entspannende Corona-Lage dürften zahlreiche Beschäftigte aufatmen. Die Corona-Inzidenz ist derzeit so niedrig wie zuletzt im Oktober 2021. Die Maskenpflicht im ÖPNV neigt sich dem Ende entgegen. Erst jüngst kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Landtag an, dass er davon ausgehe, dass bis auf Sachsen, Berlin und Brandenburg am 1. Februar alle Länder aus der Isolationspflicht raus seien. Die Koalition befände sich hierzu gerade in der Abstimmung für die Regelung in NRW. Bereits für den heutigen Mittwoch sei mit der Veröffentlichung einer neuen Corona-Schutzverordnung zu rechnen, erklärte ein Sprecher. Die Zeichen stehen also auf Entspannung.