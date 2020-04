Corona-Einschränkungen werden gelockert : Schulen in NRW öffnen am 23. April für Prüflinge

Schulen in NRW öffnen am 23. April für Prüflinge

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen startet mit der schrittweisen Öffnung der Schulen. Bis einschließlich Mittwoch gibt sie den Trägern noch Zeit, um den Betrieb vorzubereiten – zu wenig, kritisieren Lehrervertreter. Der Unterricht findet zunächst nur freiwillig statt.

Die Landesregierung hat weitere Details zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs bekannt gegeben. „Ab dem 23. April sollen die ersten Schüler zur Vorbereitung auf Abschlüsse in weiterführende Schulen gehen können“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Schulausschuss. Die Teilnahme an den Prüfungsvorbereitungen sei freiwillig.

Abitur 2019 legten in NRW gut 75.000 junge Leute ihre Reifeprüfung ab – 60.000 am Gymnasium, 15.000 an Gesamtschulen. Gut 1900 Gymnasiasten und 900 Gesamtschüler fielen durch.

Um ab Donnerstag wieder Unterricht anbieten zu können, werde eine Aufteilung der Lerngruppen erforderlich sein, sagte Gebauer. Das gelte für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10, 12 und 13 und die entsprechenden Klassen an den Berufskollegs. Auch körperlich behinderte Förderschüler können Gebauer zufolge ihre Abschlüsse machen. Für Risikogruppen müssten gesonderte Maßnahmen getroffen werden – so müsse es beispielsweise separate Zugänge zum Schulgebäude geben.

Die Schulministerin konkretisierte damit die am Vortag getroffenen Vereinbarungen von Bund und Ländern. Die Regelungen betreffen 148.000 Schüler in NRW – von insgesamt knapp 2,5 Millionen landesweit. Nordrhein-Westfalen ist nicht das einzige Bundesland, das die Schulen schrittweise öffnet. In Berlin und Brandenburg etwa beginnen bereits am Montag die Abiturprüfungen, einen Tag später in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wenn es die Infektionszahlen zulassen, soll in NRW ein Schulbesuch ab dem 4. Mai zumindest für die vierten Klassen der Grundschulen möglich sein.