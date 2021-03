Corona-Arbeitsschutz : In vielen NRW-Betrieben hapert es bei Maskenpflicht und Infektionsschutz

Düsseldorf 200 Kontrolleure stellten fest: Mit der Masken-Pflicht am Arbeitsplatz und arbeitsmedizinischer Vorsorge hapert es noch in vielen Betrieben. Dem Home-Office verweigern sich aber nur wenige Arbeitgeber.

Rund 40 Prozent von 6073 kontrollierten Betrieben in Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen Monaten gegen die Corona-Arbeitsschutzverordnung verstoßen. Das geht aus einem Bericht von NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an den Personalausschuss des Düsseldorfer Landtags hervor, der das Thema am Dienstag auf seiner Agenda hatte.